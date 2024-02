Allegri si arrende? | «Inter? Impossibile starle dietro! Un motivo»

(Di sabato 17 febbraio 2024)prima di Verona-Juventus spiega perché il momentaneo -10 dall’è un fatto del tutto normale. Il tecnico bianconero non fa drammi ma ritienestare dietro ai nerazzurri di Inzaghi: di seguito le sue parole a DAZN– Massimilianoprima di Verona-Juventus sembra quasi alzare bandiera bianca riguardo alla rincorsa all’, spiegando come mai è difficile stare dietro ai nerazzurri: «Il -10 dall’? In questo momento è normale che siamo a -10, l’sta facendo e ha sempre fatto delle cose straordinarie perché viaggia a 2,6/2,7 punti di media a partita e quindi sarebbe stato difficiledietro. Noi purtroppo abbiamo peccato soprattutto nelle due partite in casa, ora bisogna lasciarsi ...

