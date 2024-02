Allegri | «Pagata la sconfitta con l’Inter! A distruggere ci vuole poco»

(Di sabato 17 febbraio 2024) Massimilianoin realtà non ha per niente digerito il pareggio della Juventus col Verona e su Sky Sport è tornato a parlare della partita persa con l’Inter in campionato. CONTRACCOLPO – Massimilianoripensa allacon l’Inter e non ha per niente digerito il pareggio col Verona: «Arrabbiato dopo questo pareggio? A costruire citanto, aci. Abbiamo pagato di aver pareggiato con l’Empoli e pareggiato con l’Inter, ora dobbiamo rimetterci in linea perché non abbiamo ancora la matematica della qualificazione in UEFA Champions League». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ...

Juve, a lui non si può rinunciare!!: Bremer insieme al connazionale Danilo sono stati il punto di partenza per Allegri in questa ...Per l'attaccante partenopeo e' nota a tutti la sua clausula da 120 milioni che verra' probabilmente pagata ...

Juve, Carlos Alcaraz: "Essere qui è un sogno, darò tutto per questa maglia": La cifra pagata per il prestito potrebbe variare a seconda delle presenze del giocatore con la ... Non ha ancora esordito con la Seleccion , ma ad Allegri non dispiace affatto, nonostante la giovane ...

Allegri a Dazn: «Le buone partite non bastano per vincere. Un punto che ci serve per ripartire in trasferta»: Massimiliano Allegri ha concesso un’intervista a Dazn dopo Verona Juve ... gara che nessuno si aspettava e magari avevamo già la testa non giusta e l’avevamo pagata. Non bisogna pensare di essere già ...

Allegri: «Non pensiamo di essere già in Champions. Se non c’è la matematica…»: Massimiliano Allegri ha parlato così degli obiettivi della sua Juve dopo il pareggio di Verona: le dichiarazioni del tecnico Ai microfoni di Dazn, Massimiliano Allegri ha così parlato di obiettivi dop ...

Corsa scudetto, Allegri non guarda più all’Inter e pensa al Milan: le dichiarazioni del tecnico livornese dopo Verona-Juve: Corsa scudetto, Allegri non guarda più all’Inter e pensa al Milan: le dichiarazioni del tecnico livornese dopo Verona-Juve Intervenuto a DAZN dopo Verona-Juve, Max Allegri ha parlato della corsa scude ...