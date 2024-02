che negli Usa sta diventando un vero problema sociale L' allarme Usa sta diventando un vero problema sociale L' allarme Fentanyl indicando come l'oppioide sintetico potrebbe diffondersi anche nel

(Di sabato 17 febbraio 2024) (Adnkronos) – L'sbarca in. Una circolare del ministeroSalute ad inizio febbraio ha sollevato il problema rispetto a questa sostanza che negli Usa sta diventando un vero problema sociale indicando come l'oppioide sintetico potrebbe diffondersinel nostro Paese. Le forze dell'ordine sono state invitate ad alzare l'attenzione rispettoai

Allarme Fentanyl anche in Italia: "E' 100 volte più potente della morfina e 50 più dell'eroina": Una circolare del ministero della Salute a inizio febbraio ha sollevato il problema rispetto a questa sostanza che negli Usa sta diventando un vero problema sociale ...

L’allarme. Fentanyl, consumi in crescita. «L’Europa è in vigile allerta»: Angela Me, direttrice ricerche dell’Unodc: «Nella Ue non c’è un traffico come negli Usa, ma il crollo dell’oppio afghano potrebbe aprire nuovi mercati agli oppioidi sintetici».

Fentanyl, consumi in crescita. «L’Europa è in vigile allerta»: Ansa/Epa Le prime spie d’allarme si erano accese già l’anno scorso. Nella relazione annuale al parlamento sulle tossicodipendenze in Italia, il dipartimento per le politiche antidroga di Palazzo Chigi ...