Allarme CISA | Ransomware Akira Sfrutta una Vulnerabilità dei Software Cisco ASA FTD

L’allarme. Fentanyl, consumi in crescita. «L’Europa è in vigile allerta»: Angela Me, direttrice ricerche dell’Unodc: «Nella Ue non c’è un traffico come negli Usa, ma il crollo dell’oppio afghano potrebbe aprire nuovi mercati agli oppioidi sintetici».

Furti nelle ville mentre vedono la partita della Roma in Europa League: così i proprietari non si sono accorti dei ladri in casa: Nuovo assalto alle ville, questa volta oltre alle zone residenziali di Subiaco hanno colpito anche nel Comune di Roiate, dove è scattata una vera e propria caccia all'uomo. A Subiaco ...

Malattia X, allarme per il nuovo virus. Ilaria Capua: «Arriverà, dobbiamo prepararci subito»: La malattia X, paventata dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), è in arrivo «Sì, arriverà». A ribadire il messaggio è la virologa ...