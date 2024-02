Alexei ?Navalny morto avvelenato? La teoria che aumenta il mistero

Non sarebbe nell’obitorio indicato dalle autorità russe il corpo di Alexei Navalny . Lo denunciano i suoi collaboratori, dopo che Kira Yarmysh, ... (open.online)

Alexei Navalny è deceduto tra giovedì e venerdì per una “ sindrome da morte improvvisa” . È quanto hanno comunicato le autorità di Mosca alla madre ... (ilfattoquotidiano)

Alexei Navalny , nato il 4 giugno 1976 in Russia, era il leader del partito politico Russia del Futuro dal 2013 e principale oppositore politico di ... (cultweb)

Dopo la firma degli accordi con Kyiv Macron avverte che il rischio russo ha raggiunto una "nuova fase": ... Macron e Zelensky si sono incontrati poche ore dopo che i media russi avevano confermato che il più accanito critico di Putin, Alexei Navalny, era morto dopo essere collassato in una colonia penale ...

Da Monaco Scholz afferma che l'UE deve rafforzare la difesa, mentre Zelensky invoca maggiore sostegno contro Mosca: Il presidente russo Vladimir Putin "uccide chi vuole", ha detto Zelensky, riferendosi alla morte del leader dell'opposizione russa imprigionato Alexei Navalny . Ma ha anche sostenuto che le azioni di ...

Navalny, il silenzio dei media di Stato e l’urlo della piazza e dei social: In Russia la notizia della morte del dissidente ha avuto una copertura minima. Mentre sulle piattaforme online è il maggior trend. A San Pietroburgo arrestato un prete che voleva celebrare una messa i ...

Navalny - Sfida a Putin, stasera su Nove il documentario Premio Oscar sull'attivista russo morto in carcere: Stasera Nove ricorda Alexei Navalny, l'attivista russo morto in carcere, con il documentario Navalny - Sfida a Putin.

Morte di Alexei Navalny: arresti e rimozione dei memoriali, Russia sotto shock: Oltre 100 arresti in Russia in seguito alle manifestazioni per la morte di Alexei Navalny ...