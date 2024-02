Alexei Navalny | l’ultima versione di Mosca | «Colpito da sindrome da morte improvvisa» La risposta alla madre | «Il corpo solo dopo le indagini» – Il video

(Di sabato 17 febbraio 2024) «da». È la nuovafornita dasul decesso di, il dissidente russo morto ieri – venerdì, 16 febbraio – nella colonia penale sul Mar Artico dove stava scontando la pena di 19 anni di carcere per «estremismo». Quando l’avvocato e ladell’oppositore di Putin, fa sapere Ivan Zhdanov, che dirige la Fondazione anticorruzione di, su X «sono arrivaticolonia penale questa mattina, è stato detto loro che la causa delladiera lada» e che ildel dissidente di«non sarà consegnato ...

Non sarebbe nell’obitorio indicato dalle autorità russe il corpo di Alexei Navalny . Lo denunciano i suoi collaboratori, dopo che Kira Yarmysh, ... (open.online)

Alexei Navalny è deceduto tra giovedì e venerdì per una “ sindrome da morte improvvisa” . È quanto hanno comunicato le autorità di Mosca alla madre ... (ilfattoquotidiano)

Alexei Navalny , nato il 4 giugno 1976 in Russia, era il leader del partito politico Russia del Futuro dal 2013 e principale oppositore politico di ... (cultweb)

