Alexei Navalny | il giallo sul corpo sparito La portavoce insiste | «È stato assassinato» – Il video

(Di sabato 17 febbraio 2024) Non sarebbe nell’obitorio indicato dalle autorità russe ildi. Lo denunciano i suoi collaboratori, dopo che Kira Yarmysh,dell’oppositore di Vladimir Putin morto ieri 16 febbraio, aveva spiegato sui social che «un dipendente della colonia ha detto che ildisi trova a Slakhard (la capitale della regione artica russa dove si trova Kharp, la città dove era detenuto, ndr)». Su Telegram lo staff diha spiegato che il suo avvocato è arrivato a Salekhard con la madre del dissidente e ha chiamato l’obitorio. Da lì hanno riposto che «ildinon è all’obitorio». Su Instagram, Yarmysh ha ribadito l’accusa contro il Cremlino di aver ...

