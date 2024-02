Alexei Navalny è morto in carcere | la portavoce | “E’ stato ucciso”

funebre alla Pietra di Solovetsky per il dissidente morto, è più difficile possibile la deposizione di fiori in memoria di Alexei possibile la deposizione di fiori in memoria di Alexei Navalny. Sui

Il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny è deceduto all'età di 47 anni mentre era detenuto nella prigione di Kharp, nella regione artica di Yamalo Nenets, dove stava scontando una condanna a 19 anni. Non sono ancora chiare le motivazioni del decesso, di cui ha dato notizia il servizio penitenziario nazionale russo.

La madre di Navalny 'informata formalmente' della morte: La madre di Alexei Navalny è stata informata formalmente della morte dell'oppositore di Putin in carcere: lo rende noto il suo team aggiungendo che i parenti di Navalny hanno chiesto che la sua salma ... Fiori per Navalny a Mosca davanti al monumento alle vittime dei gulag: "Alexei Navalny è stato un impavido difensore delle sue convinzioni che è morto senza essere stato piegato dalla tirannia a cui si opponeva. Ha combattuto la corruzione, ha ispirato milioni di persone ... NAVALNY: OLTRE CENTO ARRESTI IN RUSSIA: Dopo la morte del nemico numero uno di Vladimir Putin, Alexei Navalny, morto ieri a 47 anni, scatta la repressione in Russia per contenere al minimo la protesta. Oltre centro persone sono state arrest ...

