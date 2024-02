Aldo Agroppi non ha perso il vizio Intervista all' ex giocatore e allenatore

risale alla stagione 85/86 il suo tormentato rapporto con Aldo Agroppi , che portò quasi all'addio da parte del centrocampista. La lite in diretta con Mario Sconcerti. Ma non fu l'unico caso: è

(Di sabato 17 febbraio 2024) Ho girato il mondo, ma di città belle come Piombino non ce n’è nessuna. Siamo appoggiati a una collina e da quassù guardiamo il mondo. Qui sono nato e qui morirò”. Giunto a lambire la fatidica soglia degli ottant’anni,racconta la sua vita e il mondo, che è stato il suo, con l’ironia e il disincanto di un ragazzo che ancora si diverte a mandarle a dire. La polemica gli scorre nelle vene, come il gusto della battuta e della vita. “Quando ero ancora bambino, ogni spazio aperto era come una manna dal cielo. I campi erano rigorosamente sterrati e le porte inventate con i sassi o i vestiti, che, quando non servivano a questo specifico scopo, venivano stesi sui rami degli alberi. Le docce non c’erano neppure a casa e, sporchi e sudati com’eravamo, ci si lavava alla meno peggio con l’acqua che scorreva dal rubinetto. Era solo divertimento allo ...