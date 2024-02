Un album con brandi inediti e un nuovo tour in Italia previsto per l'estate prossima. I Cccp - Fedeli alla Linea tornano alla ribalta in una sorta di seconda carriera con "Altro Che Nuovo Nuovo", in

Album e tour: i Cccp non si fermano più (Di sabato 17 febbraio 2024) L'estate prossima i Cccp saranno in tour in Italia, risvegliando quel sogno punk che ha definito la traiettoria artistica di uno dei gruppi più importanti della scena musicale italiana. Lo hanno annunciato Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni alla conferenza stampa per l'uscita il 23 febbraio dell'Album live Altro Che Nuovo Nuovo, contenente la registrazione ritrovata del concerto del 3 giugno 1983 alla palestra Galileo di Reggio Emilia, oltre ai tre brani inediti Oi Oi Oi, Sexy Soviet e Onde. Perché "i Cccp sono la storia di un palcoscenico, non di un disco", dice Ferretti. L'Album, che pubblica le registrazioni del primo concerto dei Cccp, esce proprio alla vigilia dei tre concerti della band a Berlino Cccp IN DDDR (24, 25 e 26 febbraio, sold out).

