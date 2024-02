Alberto di Monaco torna in Italia | ma senza Charlene | i dubbi

mentre i biancocelesti si preparano a sfida il Bayern Monaco. ' Il dirigente poi torna sul suo rapporto con il patron Claudio da Romagnoli, a Pedro, passando per Felipe Anderson, Luis Alberto e

(Di sabato 17 febbraio 2024) Il principedinelle ultime settimane èto in, ospite al Festival di Sanremo sul palchetto d’onore del Teatro Ariston. Peccato, che a differenza di quanto speravano i meglio informati, al suo fianco non c’era. L’asdella principessa accende nuovinella coppia.die la principessafiniscono di nuovo nel mirino della stampa internazionale, principalmente della cronaca rosa. Si accendono, infatti, nuovisulla loro vita matrimoniale, che sembra essere di nuovo in crisi. I nuovi pettegolezzi sono stati dettati principalmente dall’asdinell’ultimo viaggio in...

Lazio, Luis Alberto e il digiuno all'Olimpico: non segna in casa da...: La Lazio affronta il Bologna in quello che è a tutti gli effetti un big match che può essere determinante per la corsa a un posto in Champions League. Determinante per la ...

Ventinove anni fa la sfida tra Zac e Trap: uno all’esordio in A, l’altro con 600 panchine: Era domenica 27 agosto 1995, sulla panchina bianconera sedeva Alberto Zaccheroni, all’esordio in serie ... Trapattoni, dopo aver allenato Milan, Juventus, Inter e Bayern Monaco aveva accettato la ...

Alberto Melloni: “Genus Bononiae cambia per i costi insostenibili. Un’emorragia da fermare”: Parla il membro del Cda della Fondazione Carisbo: “Da 12 a 3 milioni all’anno, bisognava trovare una soluzione” ...