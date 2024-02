Lo aveva fatto per via delle limitazioni contenute in un Faceva seguito ad una serie di lavori decisi dall'azienda sul suo ciclo regionale Daniele Maura che aveva sollecitato il confronto tra

Al via il confronto sul futuro centro sportivo a Nonantola. Il progetto ’Modenello’ arriva in commissione consigliare (Di sabato 17 febbraio 2024) Dopo mesi di attesa sta muovendo i primi passi l’iter burocratico che dovrebbe portare all’approvazione del progetto del nuovo centro sportivo del Modena Calcio in località Bagazzano di Nonantola (in foto), nella sede dell’ex maneggio e del ristorante Green Village. Un progetto che ha preso forma lo scorso maggio e che è stato fortemente voluto dalla famiglia Rivetti, nell’ambito del percorso di potenziamento a cominciare dalle strutture della società canarina. Lunedì sera è prevista la riunione della commissione consigliare Ambiente e Territorio del Comune di Nonantola e tra gli argomenti all’ordine del giorno c’è anche una prima presentazione ai consiglieri del progetto depositato dal Modena, che ha permesso l’apertura della ... Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino (Di sabato 17 febbraio 2024) Dopo mesi di attesa sta muovendo i primi passi l’iter burocratico che dovrebbe portare all’approvazione deldel nuovodel Modena Calcio in località Bagazzano di(in foto), nella sede dell’ex maneggio e del ristorante Green Village. Unche ha preso forma lo scorso maggio e che è stato fortemente voluto dalla famiglia Rivetti, nell’ambito del percorso di potenziamento a cominciare dalle strutture della società canarina. Lunedì sera è prevista la riunione dellaAmbiente e Territorio del Comune die tra gli argomenti all’ordine del giorno c’è anche una prima presentazione ai consiglieri deldepositato dal Modena, che ha permesso l’apertura della ...

