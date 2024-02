Beer&Food Attraction riunisce a Rimini le principali filiere dell'eating out . Partendo dalla birra, il settore ha fatto registrare un valore di 10,2 miliardi di euro generando 124mila posti di

Al via Beer&Food Attraction, le filiere dell’eating out si riuniscono a Rimini: Tutto questo è Beer&Food Attraction - The Eating Out Experience Show, il salone di Ieg, Italian Exhibition Group giunto alla sua 9a edizione, che da domani, 18 febbraio, fino a martedì 20, animerà la ...

Al via a Rimini l'ottava edizione dei Campionati della cucina italiana: Appuntamento da domenica 18 a martedì 20 febbraio all’interno di “Beer & Food Attraction. Si tratta della più importante e completa competizione culinaria nazionale, riconosciuta dal circuito Worldche ...

Beer&Food a Rimini: ecco 11 motivi per esserci: Tra cibo, birra, alcolici e acque: le curiosità da trovare e provare dal 18 al 20 febbraio, per la 9ª edizione dell’appuntamento di Italian ...