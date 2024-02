Al Gewiss torna il Sassuolo | l’Atalanta e De Ketelaere alla ricerca del terzo sigillo

Mandate in archivio le festività, torna ufficialmente la Coppa Italia . Cresce l'attesa per della sfida tra Atalanta e Sassuolo . È che ospiteranno al Gewiss Stadium i neroverdi: la squadra di

(Di sabato 17 febbraio 2024) Bergamo. 20 agosto, prima giornata: nell’umidità del Mapei Stadium lo 0-2 che ha aperto nel migliore dei modi il campionato. 3 gennaio, ottavi di Coppa Italia: nel freddo delStadium il 3-1 che ha fatto iniziare il 2024 con il piede giusto. In stagione perle sfide contro ilsi sono rivelate un crocevia non irrilevante. E anche la terza sfida, sabato 17 febbraio a Bergamo alle 20.45 (25ª giornata) segue la stessa linea. Il match anticipa il ciclo di fuoco che attende Gasperini e i suoi a partire dal 25 febbraio, con la trasferta di San Siro contro il Milan (25 febbraio) come primo step, passando poi per l’Inter sempre a Milano (28 febbraio), lo scontro diretto col Bologna in casa (3 marzo), la Juve in trasferta una settimana dopo e poi il 17 la Fiorentina in casa. In mezzo, 7 e 14 marzo, le sfide di Europa ...