Al Galoppo italiano è stato concesso un anno di tempo

(Di sabato 17 febbraio 2024) L’European Pattern Commitee ha emesso il proprio verdetto: ilè in prognosi riservata con outlook decisamente negativo. Sabato si corre a Napoli e Siracusa, domenica a Pisa

È terminato il 2023 e il calendario del galoppo , come da tradizione, riparte da San Rossore ( Pisa ). L'1 gennaio alle 14.00 ci sarà la prima assoluta ... (ilgiornale)

In un noto ristorante alle porte di Livorno abbiamo incontrato il fantino Claudio Colombi , la sua compagna Enrica e la piccola Anna. Da oltre 30 ... (ilgiornale)

Circolare galoppo, Bezzera (Anac): 'Aumentare premio aggiunto per sostenere allevamento': L'associazione Nuovo galoppo Italia da parte sua commenta: “Come associazione abbiamo ritenuto di evidenziare un principio che in questi ultimi anni, secondo noi, è stato disatteso, ovvero quello di ...

Masaf: 'Galoppo e trotto, ecco le circolari di programmazione per il 2024': Con un decreto firmato dal direttore generale della Direzione ippica, Remo Chiodi, il ministero dell'Agricoltura pubblica le circolari di programmazione delle corse al trotto e al galoppo per il 2024.

