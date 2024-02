Al Gaggiolo volantinaggio contro la tassa sanitaria per i frontalieri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 febbraio 2024) Si sono recati direttamente in dogana, al valico di, per unla "sanità" per i. All’alba di ieri alla frontiera con la Svizzera il consigliere regionale del Partito Democratico Samuele Astuti e la segretaria provinciale dem Alice Bernardoni hanno incontrato i lavoratori diretti oltre confine. Obiettivo denunciare l’introduzione del pagamento dellaper i, che per compartecipare al servizio sanitario nazionale dovranno pagare alla regione di residenza una quota in percentuale sullo stipendio percepito in Svizzera. "Una decisione totalmente in contrasto con l’accordo fiscale Italia-Svizzera e non condivisa con le parti sociali, con i sindacati o con i politici del territorio - ...