Ajax-NEC domenica 18 febbraio 2024 ore 14 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 17 febbraio 2024) L’è riuscito a trovare il 2-2 nel finale nel suo match di Conference League contro il Bodo/Glimt ed ora avrà a che fare con un avversario che non va sottovalutato come il NEC. E’ vero, il club di Nimega ha perso contro il Waalwijk nel turno scorso ma non gli capitava da tanto tempo, InfoBetting: Scommesse Sportive e