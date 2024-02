Aiuti a Kiev e Difesa Ue | da Monaco sfida a Putin sulla sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 17 febbraio 2024) L'Europa deve fare di più. Ora e in futuro. In un mondo diventato più pericoloso, lae ladell'Unione europea richiedono una strategia a lungo termine, investimenti e una maggiore produzione di armi. E questo a prescindere da come finirà la guerra in Ucraina. Il messaggio che arriva da, dov'è in corso la 60esima edizione della Conferenza, è forte e chiaro. La minaccia della Russia è "reale", avverte il cancelliere tedesco Olaf Scholz. L'Ue e la Nato non possono lasciarsi cogliere impreparati, indipendentemente dall'esito delle elezioni che quest'anno avranno luogo su entrambe le sponde dell'Atlantico.D'altra parte, la guerra è già alle porte dell'Europa eha bisogno urgente di aiuto. La situazione sul terreno "è cattiva", "mancano le ...