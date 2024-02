Ai servizi segreti di oggi serve un cambiamento Che si dice a Londra

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 17 febbraio 2024) “Se doveste creare inel 2024 e non nel 1945, lo fareste in modo diverso”. Sono le parole di Sir Alex Younger, il più longevo capo del Secret Intelligence Service ovvero l’agenzia di intelligence britannica per l’estero, riportate da The Record. Durante un panel alla Munich Cyber Security Conference, l’uomo che ha guidato dal 2014 al 2020 le attività delo reso celebre anche da James Bond, l’MI6, ha sottolineato anche che è “importante non considerare i nostri confini organizzativi come un feticcio. Ciò che ci è stato richiesto come funzionari pubblici era di essere pronti a organizzare le nostre capacità specifiche in combinazione con gli aspetti più importanti per la nostra nazione”. Al panel, moderato da Christopher Ahlberg, amministratore delegato di Recorded Future, ha preso parte anche Sir Jeremy Fleming, ...