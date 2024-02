Agricoltori in piazza a Roma e Bolzano

(Di sabato 17 febbraio 2024) 15.10 Anche oggi manifestazioni diin diverse città. In centro a, 5 trattori e qualche centinaio di agricolti del "Movimento agricoli federati"hanno fatto un sit-in alla Bocca della Verità,annunciando che domani saranno aSan Pietro con la mucca Ercolina per la benedizione de Papa.I manifestanti hanno poi regalato spinaci ai passanti e annunciato proteste anche per la prossima settimana. A, inoltre 120 trattori e 350giunti da tutte le valli dell'Alto Adige.

Agricoltori, Fais: “Mea culpa per le incomprensioni, invito tutti a tornare al presidio”: “Questo è un gruppo di riunione di regioni e noi, come Riscatto Agricolo, diamo il nostro appoggio perché è giusto”. Lo ha dichiarato il leader del movimento ...

Roma, gli agricoltori regalano spinaci ai cittadini per sdebitarsi del fastidio: “Gli spinaci Li regaliamo al popolo per far assaggiare prodotti veramente genuini”. Lo dichiara Ernesto De Leonibus, spiegando le ragioni per cui gli ...

