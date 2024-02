Agliana punta i playoff Bagarre per restare in C

(Di sabato 17 febbraio 2024) È tempo di primi verdetti per quanto riguarda le squadre della nostra provincia impegnate nel campionato di Serie C Unica, vale a dire, Monsummano e Bottegone. La Endiasfalti impegnata nel girone B è riuscita a strappare un fondamentale quarto posto che gli è valso la salvezza diretta. La compagine neroverde dopo un girone di andata sottotono è riuscita nella seconda parte a sfiorare "l’en plein", vincendo 9 partite su 10 e accedendo alla poule promozione. La squadra aglianese affronterà le prime quattro forze del gruppo A, vale a dire Costone Siena, Sibe Prato, San Vincenzo e Sansepolcro, portandosi dietro i punti ottenuti con le squadre classificate dal primo al quarto posto. Alla luce dei risultati maturati,inizierà la seconda fase con 4 punti, in attesa che l’ultimo turno vada a delineare la classifica delle rivali. Un arrivo ...

