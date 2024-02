Aggiornamento Meteo | Variazioni Climatiche in Arrivo per l' Italia

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 17 febbraio 2024) Roma - La prossima settimana vedrà una significativa evoluzione del tempo in, con un aumento dell'instabilità atmosferica soprattutto nella seconda parte della settimana. Come già anticipato, sono previste due fasi di instabilità che porteranno precipitazioni localmente intense e nevicate sulle montagne. All'inizio della settimana, l'alta pressione di matrice sub tropicale causerà un blocco per le perturbazioni atlantiche provenienti da ovest. Tuttavia, un fronte di aria fredda associato a una saccatura sul Baltico si spingerà verso l', portando piogge e nevicate sulle regioni centro-meridionali e sui rilievi appenninici. La nuvolosità aumenterà soprattutto sull'Adriatico e i venti settentrionali si rinforzeranno, con temperature in diminuzione. Successivamente, un ciclone extra tropicale prenderà forma tra il Regno Unito e la Scandinavia, ...