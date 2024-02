Affitti in nero | alloggi sovraffollati Blitz all’alba | multe e denunce

Insomma, se si lavora in nero si è tagliati fuori da una casa dedica ampio spazio a chi non è assolutamente ammesso negli alloggi cambia nella distribuzione del fondo a sostegno degli affitti C'è

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 febbraio 2024) Dieci giorni fa, la polizia locale aveva scoperto un affittacamere irregolare in via De Vizzi, dove in un appartamento erano stipati stranieri di diversa nazionalità che pensavano di avere in mano un regolare contratto di locazione e invece, a loro insaputa, stavano facendo arricchire un cubano e la sua attività abusiva. Ieri mattina ilsi è spostato nelle vie del quartiere Crocetta. Una vera e propria operazione di controllo è stata effettuata nel rione periferico dalla polizia locale, supportata dai carabinieri. In particolare, gli agenti sono intervenuti in via Sardegna e via Grandi, sempre con l’obiettivo di contrastare il sovraffollamento nelle abitazioni e verificare la regolarità degli occupanti. Le ispezioni sono state effettuate prima dell’alba per poter rilevare l’effettiva presenza delle persone all’interno degli. Dopo un ...