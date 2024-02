“Affari Tuoi” | il pubblico sconcertato si fa sentire | finisce male per Oscar

(Di sabato 17 febbraio 2024) Programmi Tv, “”, ieri sera al gioco dei pacchi abbiamo conosciuto il simpatico signor. Il concorrente è stato protagonista della puntata di venerdì 16 febbraio andata in onda su Rai 1 e il suo percorso ci ha regalato una montagna russa di emozioni con un finale inaspettato perché l’importo del suo pacco era stato sorprendentemente indovinato in anticipo dal. (Continua dopo la foto…) Leggi anche: “Domenica In”, Mara invita di nuovo Dargen D’Amico ma qualcosa va storto Leggi anche: “Isola dei famosi”, spunta il nome del primo naufrago: il contratto è stellare “” il gioco iniziaperha tenuto banco durante la puntata di “” del ...

Una partita che Martina e Matteo ricorderanno per sempre quella che hanno disputato nella puntata di Affari tuoi in onda il 15 febbraio su Rai 1. La ... (ilfattoquotidiano)

Donald Trump condannato con i figli nel caso "asset gonfiati": «Deve pagare 354 milioni. Non potrà fare affari a New York per 3 anni»: Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi ... Trump bandito dal fare ...

Oscar, tanta simpatia da Amadeus ad “Affari Tuoi”, ma anche super-jella: non vince neppure un euro!: Stasera in gara il concorrente comasco: non riesce a trovare un pacco vincente e torna a casa senza soldi. Ma con i complimenti del ...

Il tuo nuovo smartphone acquistalo su Amazon: i migliori 5 AFFARI: Ecco cinque ottimi smartphone da acquistare in offerta su Amazon: ci sono anche iPhone 15 e il Samsung Galaxy Z Fold5.