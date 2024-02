La misteriosa scomparsa di Amelia Earhart durante il suo tentativo di circumnavigare il globo nel 1937 potrebbe essere vicina a una

(Di sabato 17 febbraio 2024) Era considerata "una 007 americana". Bittarello: "A bordo dell'montate macchine fotografiche" L'Lockheed 10-E Electra disarebbe stato "dai". Laè della ricercatrice e storica dell'aviazione Francesca Bittarello, che mette in dubbio lasecondo la quale il velivolo pilotato dalla donna che per prima trasvolò l'Oceano Atlantico si

Amelia Earhart è una leggenda: fu la prima aviatrice, la prima donna a sorvolare l’Oceano . E lo fu in anni in cui alle donne non era concesso ... (dilei)

Aereo di Amelia Earhart "sabotato dai giapponesi": tesi studiosa su mistero aviatrice Usa: L'aereo Lockheed 10-E Electra di Amelia Earhart sarebbe stato "sabotato dai giapponesi". La tesi è della ricercatrice e storica dell'aviazione Francesca Bittarello, che mette in dubbio la tesi secondo ...

Zaino bagaglio a 24€: GENIALATA per NON pagare più le valigie in aereo: Per fortuna, da qualche tempo la soluzione alternativa esiste ed è geniale. Spunta il coupon in pagina su Amazon e completa al volo l’ordine per accaparrarti lo zaino bagaglio a 24€ circa appena. Sarà ...

Cerca Amelia Earhart: possibile relitto aereo trovato nell'Oceano Pacifico: Un mistero che dura da quasi 90 anni potrebbe presto essere risolto. La pilota Amelia Earhart scomparve nel 1937 mentre cercava di fare il giro del mondo ...