Adriano compie gli anni | l’Inter celebra l’Imperatore con 5 curiosità!

Qui anticipiamo una sintesi dell'intervento di Adriano Fabris. Il le relazioni fra gli esseri umani e il vincolo etico che in [?] Dobbiamo aver chiara la mossa teorica che Heidegger compie e

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 febbraio 2024) Tanti auguri ad. L’ex attaccante brasiliano, al secolo ‘’, ha raggiunto diversi record con la maglia deladdosso. TANTI AUGURI ?oggi 42. L’ex centravanti verdeoro ha segnato 74 reti in 177 presenze con la maglia del, vincendo 3 Scudetti, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane. Sul campo ha messo in mostra un mix straordinario di tecnica, potenza e carisma. Anche la redazione di Inter-News.it si aggiunge agli auguri per. CINQUE CURIOSITÀ ? Il club ha voluto omaggiare l’asso brasiliano con cinque episodi della sua carriera in nerazzurro: con 18 reti è il miglior marcatore delin Champions League; la sua punizione da 178 km orari all’esodio contro il Real Madrid ...