Addio a Giovanni Bagassi | il bimbo coi riccioli rossi che recitò con Renato Pozzetto e Terence Hill

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 17 febbraio 2024) Pubblicato il 17 Febbraio, 2024 Si è spento all’età di 50 anni, bambino prodigio degli anni ’80 chein diversi film con attori di primo piano, partecipando anche a numerose pubblicità. Con il suo volto ricoperto di lentiggini e gli occhi azzurri che spiccavano sotto una folta chioma rossa, divenne un personaggio iconico del mondo del cinema, dal quale però si era allontanato da tempo per dedicarsi alla ristorazione. La popolarità negli anni ’80 Da piccolodivenne una vera celebrità e il suo volto, oltre che in tv, appariva spesso anche in numerose riviste. Ha partecipato a diversi film rinomati come “È arrivato mio fratello” conoppure “Acapulco prima spiaggia a sinistra” con Gigi Sammarchi e Andrea ...