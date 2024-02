Acquamotricità | ecco i corsi in piscina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 febbraio 2024) ORVIETO Ripartono idiin gravidanza. Grazie alla collaborazione tra il Comune, la Asl e la Uisp Orvieto Medio Tevere, da lunedì lacomunale di Orvieto tornerà ad ospitare le attività rivolte alle donne in gravidanza. Isi terranno tutti i lunedì, dalle 10 alle 11, avranno un costo agevolato di 5 euro e verranno proposte a tutte le gestanti che frequentano il consultorio, che saranno accompagnate nella lezione da un’ostetrica specializzata. L’obiettivo del progetto, oltre a riavviare le attività che erano state sospese nel 2020 a causa della pandemia, è quello di migliorare l’attrattività del punto nascita dell’ospedale offrendo un servizio di continuità in gravidanza e per il parto. In ospedale, infatti, c’è la possibilità di proseguire il percorso in acqua essendo disponibile una ...