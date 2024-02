Accuse infondate ai programmi di ricerca dell’Ue | e altre cantonate antieuropeiste

l' European Endowment for Democracy (EED) di finanziare programmi Gli USA hanno risposto rigettando le accuse come infondate e

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 17 febbraio 2024) «Se l’Europa abbandona la propria identità», si intitola l’editoriale di Ernesto Galli della Loggia sul Corriere del 5 Febbraio. L’affondo, basato su un articolo pubblicato sul Mulino da Federico Poggianti, punta il dito contro l’Europa e contro chi gestisce ieuropei dia Bruxelles, accusati di sovvenzionare massicciamente le discipline tecnologico-scientifiche, riservando solo una parte marginale (il due per cento del totale) alle cosiddette scienze sociali e agli studi umanistici (“humanities”) come la storia, l’economia, le letterature o la sociologia. Anzi, all’interno di quel misero due per cento, la parte del leone la farebbero economisti e sociologi, mentre per le humanities si conterebbero le briciole. Secondo entrambi gli articoli, questa penalizzazione (anzi «questo autentico disprezzo per le letterature, le filologie, il ...