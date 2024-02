Accadde oggi | 17 febbraio | Aldo Maldera ed altre ricorrenze

Proverbio di febbraio Primavera di febbraio reca sempre qualche guaio. Accadde oggi 1600 - Giordano Bruno con la lingua in giova (serrata da una mordacchia perché non possa parlare) viene condotto in

17 febbraio: Aldo Maldera ed altre ricorrenze Chissà cosa pensava Aldo Maldera quando ricordava il suo primo gol… Forse sorrideva in maniera particolare… La prima volta non si scorda mai, avvenuta contro quello che sarà il tuo futuro club, amato quanto l'altro. Il 17 febbraio 1974 il terzino sinistro del decimo scudetto della storia rossonera scriveva l'incipit realizzativo, con la casacca del Diavolo, di fronte alla Roma… Quella fu una giornata particolare anche per Fabrizio Poletti, a segno per l'ultima volta: con la maglia del Cagliari e contro il 'caro' Toro…Ma le statistiche non sono finite, considerato che esattamente cinquant'anni fa Giuseppe Bruscolotti metteva a segno la prima rete; come Bruno Nobili del 'Casteddu'. Explicit realizzativo in ...

