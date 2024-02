Abito Maria De Filippi C' è Posta | brilla con doppiopetto | marca e prezzo

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 17 febbraio 2024) L'eleganza sobria e tradizionale della conduttrice, colonna portante di Mediaset, rivela sempre qualche dettaglio particolare. Nella puntata di sabato 17 febbraio 2024 il vestito diDea C'èPer Te ha conquistato tutti optando per per un completo mannish color lavagna con pantalone sartoriale firmato Maurizio Miri. La silhouette severa della giacca e del pantalone è tempestata da tanti cristalli che illuminano il colore scuro. Dal blazer si intravede una blusa color verde bottiglia, perfettamente in palette con il tailleur. Il costo del completo indossato daDesi aggira attorno ai 1935 euro ed è possibile trovarlo sul web. Ciò che rende davvero speciale questo outfit sono i dettagli scintillanti: la silhouette sobria della giacca e del pantalone è ravvivata da una ...