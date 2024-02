Abi | primi segnali di diminuzione dei tassi

Tuttavia, negli ultimi mesi si stanno manifestando primi segnali di 10 punti dal picco di ottobre Il documento diffuso dall'Abi

(Di sabato 17 febbraio 2024) "Negli ultimi mesi si stanno manifestandodideidi mercato rispetto ai precedenti valori massimi". Lo sottolinea il rapporto mensile dell'Abi, l'associazione delle banche italiane. Sui prestiti isono in, per l'acquisto di abitazioni scende a gennaio al 3,99%, rispetto al 4,42% di dicembre 2023 e dal 4,50% di novembre 2023; il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è sceso a gennaio 2024 al 5,39% dal 5,46% di dicembre e al 5,59% di novembre;resta invariato il tasso medio sul totale dei prestiti che a gennaio è del 4,76%,stesso valore di dicembre e novembre.

Sportelli bancari addio, 1.500 chiusure in due anni: aumentano i comuni senza filiali: L’allarme di First Cisl: 3.300 i comuni in Italia rimasti privi di un presidio bancario e aumenta il numero di persone che non hanno accesso a una filiale nel comune di residenza: 362 mila in più risp ...

Banche italiane: utili e dividendi da sogno, polemiche su tassa extraprofitti Meloni: Ma il numero uno dell'Abi Antonio Patuelli precisa: il primo che beneficierà degli utili bancari sarà lo Stato" italiano.