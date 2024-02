A suon di manganellate De Luca va in piazza? Cruciani perde le staffe

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) Vincenzo Deè sceso inper testimoniare, a suo dire, il malcontento dei sindaci campani nei confronti di Giorgia Meloni. Una scelta non piaciuta a Giuseppeche a riguardo non si è risparmiato. Il governatore della Regione Campania, infatti, ha manifestato a Roma nel giorno in cui il premier ha siglato il patto di coesione con la Calabria. Ma Denon si è limitato a guidare la protesta, ha infatti dato della "stro***" al premier ed è stato protagonista di uno scontro con i poliziotti, dopo avere tentato invano di farsi riceve a Palazzo Chigi. Ecco allora che il corteo si è in fretta trasformato in un polverone con tanto di tensione con le forze dell'ordine. Quanto basta a scatenare il conduttore de La Zanzara: "Il governatore della campagna De. Il governatore del ...