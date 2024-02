A pranzo dalla nonna vegana | i piatti che diventeranno i nuovi classici di casa

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 17 febbraio 2024) In Italia c’è un unico e solo credo: la cucina della. Che è inarrivabile e anche un po’ incomprensibile (ammettiamolo, le nonne non si concedono più di tanto a spiegazioni dettagliate). Ma va bene così, è parte del gioco: loro amano sentirsi detentrici assolute di grandi segreti culinari, a noi piace lasciarglielo credere. C’è solo un problema: le nuove nonne siamo noi. La tradizione non deve essere un ostacolo Certo, quel vecchio ricettario a quadretti continuerà a custodito con amore, ma molti di quei sapori, che ci piaccia o meno, andranno perduti. E c’è di più: va bene così. Perché ogni generazione ha le sue esigenze, i suoi soldi da spendere o da risparmiare, le nuove informazioni da apprendere, rituali da portare avanti e altri da abbandonare. Aleggia un mito enorme attorno alla tradizione italiana, che è un patrimonio di cui andare orgogliosi ma che, come ...