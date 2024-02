A Milano manifestazione per Ilaria Salis | il corteo a San Lorenzo

(Di sabato 17 febbraio 2024)in zona San, a, per chiedere la liberazione di; in strada circa 400 persone, ilverso i Navigli.

A Ravenna la staffetta regionale per chiedere la liberazione di Julian Assange: ...a noi in questa maratona per Julian e per il futuro dei nostri diritti! E per prepararci alla grande manifestazione prevista per il 20 febbraio 2024 (il cosiddetto giorno X) alle ore 17 a Milano, ...

Protesta contro la Rai a Roma, i manifestanti: 'Palestina libera': Roma scende in piazza contro la Rai Dopo i presidi di Milano e Firenze, e quelli di Napoli e ... 'Casa mia' di Ghali colonna sonora della manifestazione Colonna sonora Casa mia, la canzone dedicata alla ...

Ilaria Salis in carcere a Budapest, in centinaia al corteo in Ticinese per chiedere la liberazione della maestra: La manifestazione è partita poco dopo le 19 dalle Colonne di San Lorenzo in direzione dei Navigli. Lo striscione che apriva il corteo: «Né prigione, né estradizione. Free all antifas. Da Milano a Buda ...

Manifestazione contro la Rai a Roma: in mille marciano al grido di "Palestina libera": Dopo le manifestazioni di Milano, Firenze, Napoli e Bologna, anche Roma scende in piazza per protestare contro la dirigenza Rai, accusata di censurare le critiche a Israele. Circa mille manifestanti h ...

Nuova manifestazione pro Palestina a Brescia: Il corteo è partito alle 15,30 dalla rotonda dell'Esselunga e si è diretto verso il centro cittadino, con arrivo in Piazza Vittoria.