A Marassi Brescia in orbita playoff Ma l’attacco è un rebus

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) Ilvuole tornare a fare punti in trasferta: propria prova di maturità, oggi, in casa della Sampdoria. Il primo obiettivo stagionale delle Rondinelle rimane quello di mettersi il prima possibile al sicuro da qualsiasi pericolo in chiave salvezza. Un successo a “” (fischio d’inizio alle ore 16.15) però, offrirebbe alla squadra di Maran l’opportunità di alzare l’asticella e credere nella possibilità di conquistare un posto nei. Il tecnico biancazzurro ha messo in guardia a più riprese i suoi: i blucerchiati stanno vivendo un momento molto difficile, ma, proprio per questo, non devono essere visti come un avversario alla portata. Al contrario, la formazione delno Pirlo si preannuncia determinata come non mai. Sul fronte ospite, del resto, non mancano i problemi, visto che non solo Cistana ...