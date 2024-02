A Genova parte il restyling del Ponte Monumentale

La maggior parte delle richieste sono arrivate da famiglie con gli architetti Danilo Demi e Anna Pisani ad occuparsi del restyling dei lavori […] Navigazione articoli Genova, "No women no

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 17 febbraio 2024) AGI - Entra nel vivo ildeldi, intervento che ha ottenuto il finanziamento da 3,3 milioni di euro del Pnrr, per la rigenerazione urbana. I lavori servono a risolvere varie tipologie di degrado che interessano la struttura, risalente alla fine del XIX secolo: dal recupero dei materiali lapidei alla canalizzazione delle acque, dall'eliminazione di graffiti, macchie, depositi e distacchi. Ilnon è mai stato oggetto, dalla sua realizzazione nel 1890 a oggi, di un intervento a tutto tondo di recupero e oggi presenta ammaloramenti nelle volte che hanno portato a una messa in sicurezza con iggi, preliminari all'intervento organico al via in questi giorni. Il progetto definitivo di restauro e consolidamento si articola in tre interventi: il ...