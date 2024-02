in piena pandemia e il primo step è stato proprio fare un piano dire portare la musica a tutti e arrivare a quegli appassionati che Ottantamila persone in un unico posto non sono uno scherzo per l'

"A che piano?": lo scherzo della pizza a domicilio finisce malissimo (Di sabato 17 febbraio 2024) Uno degli scherzi più classici. Ma c'è poco da ridere. Un locale a Dolianova, non lontano da Cagliari, ha ricevuto un ordine per ben otto teglie di pizza. Sembrava un ordine come tanti. Quando però il rider è arrivato all'indirizzo indicato, puntualissimo, per la consegna, chi ha risposto al... Leggi tutta la notizia su europa.today (Di sabato 17 febbraio 2024) Uno degli scherzi più classici. Ma c'è poco da ridere. Un locale a Dolianova, non lontano da Cagliari, ha ricevuto un ordine per ben otto teglie di. Sembrava un ordine come tanti. Quando però il rider è arrivato all'indirizzo indicato, puntualissimo, per la consegna, chi ha risposto al...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza