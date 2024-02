A che ora Sinner-Griekspoor | semifinale ATP Rotterdam | dove vederla in tv | programma | streaming

Il match va in archivio con lo score di 7 - 6 (7 - 4), 1 - 1 dopo 1h'05' per l'altoatesino che ora affronta il 27enne olandese Tallon Griekspoor, numero 29 del ranking. Sinner arriva all'appuntamento

(Di sabato 17 febbraio 2024) Janniksi è qualificato per ladell’ATP 500 di(Olanda). Il recente vincitore degli Australian Open ha incontrato diverse difficoltà nel primo set dei quarti di finale contro il redivivo canadese Milos Raonic, annullando anche 2 set-point da una situazione di 15-40 sul 4-5 e servizio. Poi al tie-break si è rivelato decisivo un solo mini-break per portare il primo parziale dalla sua parte. Sull’1-1 della seconda frazione, tuttavia, il 33enne della Foglia d’Acero ha alzato bandiera bianca per un problema ad un fianco, ritirandosi e consegnando la vittoria all’italiano. Raonic già nel corso del primo set aveva richiesto un medical time-out per farsi trattare la zona dolorante dal fisioterapista. A questo puntosi trova ad una sola vittoria dal diventare n.3 del mondo, ovviamente un ...