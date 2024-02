A che ora partono Dominik Paris e gli azzurri nel superG di Kvitfjell | programma | n di pettorale | tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 febbraio 2024) Saranno sette gli italiani tra i 63 atleti al via, in rappresentanza di 12 Paesi, nelmaschile della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, previsto domani, domenica 18 febbraio, a(Norvegia), dalle ore 12.00. Per l’Italia saranno al cancelletto di partenza della gara, nell’ordine:col 9, Guglielmo Bosca col 10, Mattia Casse col 12, Christof Innerhofer col 31, Nicolò Molteni col 43, Pietro Zazzi col 50 e Marco Abbruzzese col 62. Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese Per quel che riguarda ilmaschile di, la diretta tv sarà fruibile su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, mentre lo streaming sarà assicurato da Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN, Sky Go, Now, infine sarà garantita da OA ...