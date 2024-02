A che ora le semifinali di Coppa Italia basket 2024 oggi | programma 17 febbraio | tv | streaming

17 cercano la vittoria in Coppa Marche nelle Final Four che partono domani. Alle ore 21 le due semifinali: a Polverigi l' Edilmonaldi San Benedetto del Tronto affronta l' Urbania ; alla stessa ora,

(Di sabato 17 febbraio 2024) Una semifinale era quella prevista, l’altra, invece, si è rivelata totalmente sorprendente (ma non troppo) rispetto alle previsioni. Da una parte Olimpia Milano e Umana Reyer Venezia, dall’altra Unahotels Reggio Emilia e Generazione Vincente Napoli. Tutto all’Inalpi Arena di Torino. Per l’EA7 di Ettore Messina un confronto certo non inusuale contro gli uomini di Neven Spahija nello storico recente della: l’ultima sfida è del 2021, e allora vinsero molto nettamente i biancorossi. Quanto a Reggio Emilia e Napoli, la sostanza è quella della ricerca di un sogno. Sfiorato dall’Unahotels nel 2005 (la fermò la Benetton Treviso al PalaFiera di Forlì), centrato dalla città partenopea nel 2006 quando la società era ilNapoli e lo sponsor era Carpisa. Guarda le Final Eight disu ...