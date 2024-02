A che ora i Mondiali di biathlon oggi | programma staffette | startlist | tv in chiaro | streaming

tenute davanti alle ambasciate russe di molte capitali mondiali, i media russi dicono che le autorità cittadine hanno cominciato anche se per ora non c'è un numero preciso. "

(Di sabato 17 febbraio 2024), sabato 17 febbraio, giornata diper ididi scena a Nove Mesto Na Morave, in Repubblica Ceca. Le prove a squadre andranno a caratterizzare il penultimo giorno di gare della rassegna iridata e in casa Italia si vorrà fare bene. Alle 13.45 saranno le donne a dare il via alle danze e il Bel Paese difenderà il titolo ottenuto l’anno scorso a Oberhof (Germania). LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA FEMMINILE DIDALLE 13.45 LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA MASCHILE DIDALLE 16.30 La compagine tricolore avrà al lancio Samuela Comola, seconda frazione affidata a Dorothea Wierer, terza a Rebecca Passler, che nel 2023 era la riserva, in chiusura toccherà a Lisa Vittozzi. Finisce dunque la rassegna iridata di Michela Carrara, che per quanto fatto ...

Gli italiani vogliono essere grandi protagonisti nella discesa libera di Kvitfjell , prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino che andrà in ... (oasport)

Tennis: Ct Cervia, una grande tradizione e il vivaio come fiore all’occhiello: Un’altra stagione da protagonista, con un occhio interessato di Paolo Pambianco, il direttore tecnico, sui Mondiali Over in programma a Citttà del ...

Osservatorio sulla salute mentale: aumentano i disturbi mentali ma pochi specialisti: Carenza di specialisti, aumento di tentativi di suicidio e incremento di aggressività nei giovani. I dati dell’Osservatorio per la Salute Mentale ...

Sport in tv oggi (sabato 17 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming: Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, sabato 17 febbraio: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, gli sport invernali con le gare di Coppa del Mondo di sci alpino, sci di f ...