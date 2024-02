A che ora Conegliano-Chieri oggi | programma Coppa Italia volley femminile | tv | streaming

sport di squadra che si rispetti si sente spesso il detto 'ora si che si rispetti si sente spesso il detto 'ora si vede di che A differenza del primo match, che mette di fronte Conegliano e la

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 febbraio 2024)sabato 17 febbraio (ore 15.00) si gioca, semifinale della2024 di. A Trieste va in scena il confronto tra la corazzata veneta, imbattuta nel corso di questa stagione, e la compagine piemontese. Le Campionesse d’e detentrici del trofeo partiranno con tutti i favori del pronostico, ma la capolista della Serie A1 non dovrà sottovalutare la quinta forza del campionato, capace di eliminare la più blasonata Novara ai quarti di finale. LA DIRETTA LIVE DI) DALLE 15.00 Si preannuncia un confronto particolarmente interessante, in palio la qualificazione ...