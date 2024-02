17 febbraio 1968 | nasce Giuseppe Signori VIDEO

grande violinista e compositore, nasce a Fusignano 1801 " Thomas Finirà con una vittoria statunitense il 22 febbraio 1947 " 1968 " A Springfield (Massachusetts) apre il Naismith Memorial

È morta la montatrice Letizia Caudullo: Se n'è andata a soli 52 anni la storica montatrice di Costanza Quatriglio. Attiva sia nel documentario che nel cinema di finzione, ha collaborato anche con Ferrente e De Maria ...

A Novegro ASI e il mondo della moto classica: Fine settimana dedicato agli amanti delle due ruote al Parco Esposizioni Novegro, rassegna nazionale dedicata al mondo dei motori vintage, alle porte di Milano, dal 16 al 18 febbraio.

Il caso Vangheluwe scuote di nuovo la Chiesa belga. Mentre si pensa a un viaggio del Papa: Non è ancora stato definito nei dettagli né ufficializzato (se non da parole del Papa) il viaggio che Papa Francesco dovrebbe compiere in Belgio, per festeggiare i 600 anni dell’Università di Lovanio ...