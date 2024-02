16 Febbraio 2024 – Per il NYT dietro attacco ai gasdotti iraniani ci sarebbe Israele

(Di sabato 17 febbraio 2024) Il New York Times scrive chegli attacchi ai due principaliall’inizio di questa settimana c’è. Le fonti della notizia sono due funzionari occidentali e uno stratega militare affiliato al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane. Donald Trump potrebbe arrivare a pagare più di 450 milioni di dollari, cento in più di quanti indicati nella sentenza emessa oggi dal giudice di New York Arthur Engoron, che ha condannato il tycoon, due figli e la compagnia di famiglia per frode fiscale e finanziaria. Lex presidente degli Stati Uniti attacca “Il sistema giudiziario nello Stato di New York, e l’America nel suo insieme, è sottoda parte di giudici e pubblici ministeri partigiani e prevenuti“. L’oppositore russo, Aleksei Navalny, 47 anni, è morto nella colonia penale n. ...

Dopo 72 ore i video di Sora non sembrano più così straordinari: La "donna in rosso" di Tokyo è stato il primo esempio di video prodotti da Sora - svelata il 15 febbraio scorso da OpenAI - a diventare virale . È anche il più lungo diffuso finora: dura un minuto, ...

Bonus psicologo, al via le domande per il 2023: ecco come e quando presentarle: ...fornire le istruzioni operative per la presentazione della domanda di rimborso per quanto pagato in sedute di psicoterapia nel corso del 2023 è l'Inps con la circolare numero 34 del 15 febbraio 2024 .

Un posto al sole, trame 26 e 27 febbraio: Viola risente del peso della relazione con Renda: Manuel scompare nel nulla Nella puntata di lunedì 26 febbraio Rosa sarà impegnata a lavorare a Palazzo Palladini quando si ritroverà a scontrarsi con un imprevisto spiacevole. l piccolo Manuel ...