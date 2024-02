12 Febbraio 2024 – Procuratore Corte Penale Internazionale profondamente preoccupato da possibile operazione di Israele a Rafah

(Di sabato 17 febbraio 2024) “Sonoper i bombardamenti e per laincursione terrestre israeliana a“. Lo ha detto ildella(Cpi), Karim Khan, citato da Al Jazeera. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è riunito oggi per la prima volta con i nuovi comandanti militari dopo la sostituzione dei precedenti vertici. E’ di un morto e cinque feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta questa sera in una stazione della metropolitana nel Bronx, secondo quanto riferito da Abc News. La donna che in Texas ha aperto il fuoco alla Lakewood Church con un Ar-15 su cui era scritto “Free Palestine” sarebbe stata affetta da schizofrenia. Da una Bentley cabriolet a un gran piano da conservatorio: ad Atlanta, in ...

Il Lens di Haise non è riuscito a sfondare contro il Friburgo, rimandando ogni discorso relativo al passaggio del turno alla gara di ritorno in ... (infobetting)

Maria De Filippi torna in onda stasera con una nuova puntata di C’è Posta Per Te, sabato 17 febbraio 2024 . Un appuntamento imperdibile per il ... (latuafonte)

Abisso: recensione del disaster - movie Netflix - Cinematograpghe.it: Dal 16 febbraio 2024 su Netflix Abisso, il più grande film catastrofico mai prodotto in Svezia inspirato alla tragedia di Kiruna del ...

Fiere: eventi in programma dal 19 al 23 febbraio: - Genova: dal 16 al 18 febbraio - ARTEGENOVA 2024 - Mostra Mercato d'Arte Contemporanea che ogni anno presenta le opere delle piu' rinomate gallerie italiane. Organizzazione: NEF Nord Est Fair srl Luogo: Fiera di Genova ...

Fedez denuncia Rosica per delle insinuazioni Arriva il chiarimento: L'Investigatore social chiarisce di non essere stato denunciato dal rapper e tira bordate a Repubblica per le insinuazioni fatte.

Nuova rotatoria fra le statali 196 per Villacidro e 293 per Samassi: cancellato l’incrocio teatro di numerosi incidenti: La nuova viabilità è stata predisposta dall’Anas in modalità di cantiere per consentire il proseguimento dei lavori ...

Bari-Feralpisalò 1-0: voci Iachini, Zaffaroni (“Non dobbiamo mollare”) e Fiordilino (“Con l'Ascoli gara determinante”): Bari-Feralpisalò 1-0: voci Iachini, Zaffaroni (“Non dobbiamo mollare”) e Fiordilino (“Con l'Ascoli gara determinante”) - picenotime.it - IT ...