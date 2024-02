? LIVE! Atalanta-Sassuolo 3-0 | Bakker chiude i conti al 75?

(Di sabato 17 febbraio 2024)3-0 Marcatori: 22? Pasalic, 58? Koopmeiners, 75?(3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm (74?), Pasalic, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners; Miranchuk (74? Scamacca), De Ketelaere. A disp. Musso, Rossi, Hien, Toloi, Hateboer, Ruggeri, Adopo, De Roon, El Bilal. All. Gasperini(4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Ruan, Viti, Doig; Lipani (60? Boloca), Matheus Henrique; Bajrami (60? Defrel), Thorstvedt (72? Volpato), Laurienté; Pinamonti (72? Mulattieri). A disp. Cragno, Pegolo, Missori, Ferrari, Kumbulla, Racic, Castillejo, Ceide. All. Dionisi Arbitro: Prontera Ammoniti: – Espulsi: – Note: al 45+5? Carnesecchi para un rigore a Pinamonti (rigore ripetuto per invasione dopo la prima parata). Recupero tempo pt 1? I gol 22? 1-0, ...

Atalanta Sassuolo 2 - 0 LIVE: raddoppio con Koopmeiners: A Bergamo, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Atalanta e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live A Bergamo, Atalanta e Sassuolo si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2023/24. SINTESI ATALANTA SASSUOLO 67 OCCASIONE MANGIATA DA MIRANCHUK! Koopmeiners mette in mezzo per ...

Serie A, Napoli - Genoa 1 - 1. Ora in campo Verona - Juventus 2 - 2. DIRETTA: Alle 18 è iniziata Verona - Juventus, mentre in serata, alle 20.45 si disputa Atalanta - Sassuolo ( ... LIVE Gol: 11' Folorunsho (V), 28' Rig. Vlahovic (J), 52' Noslin (V), 55' Rabiot (J) VERONA (4 - ...

SERIE A - Atalanta-Sassuolo, Carnesecchi para due rigori a Pinamonti: Clamoroso quanto avvenuto nel corso del recupero del primo tempo di Atalanta-Sassuolo, in corso al Gewiss Stadium. Il portiere bergamasco, Marco Carnesecchi, ha parato la bellezza di due rigori ad And ...

Diretta Live di Atalanta-Sassuolo Serie A 2023/2024. La cronaca della partita: L'Atalanta va alla ricerva dei tre punti per consolidare il quarto posto e continuare nella striscia positiva che la vede imbattuta da otto giornate, il Sassuolo non vince invece da cinque turni e ...

Clamoroso al Gewiss: Dea avanti all'intervallo, Carnesecchi para due rigori: Finisce sul risultato di 1-0 il primo tempo tra Atalanta e Sassuolo, gara valida per la 25esima giornata di Serie A ...