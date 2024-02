Aurelio De Laurentiis non molla l'idea Antonio Conte , tecnico I primi "no" di Antonio Conte al presidente De Laurentiis non che ha già firmato un pre - contratto con l' Inter di Zhang, e

Zhang non molla l’Inter e rinegozia la scadenza del prestito Oaktree – TS (Di venerdì 16 febbraio 2024) Steven Zhang non pensa all’addio e punta a rinegoziare la scadenza del prestito di Oaktree, ma con interessi più elevati. Questo grazie ai nuovi introiti previsti per l’Inter dopo gli obiettivi raggiunti la passata stagione (e quelli da raggiungere in quella attuale). La notizia riportata da Tuttosport. scadenza prestito – La scadenza del prestito da parte di Oaktree è fissata per il 20 maggio e oltre le ipotesi che portano all’addio di Suning col passaggio delle quote alla società statunitense che cederebbe poi il club ad altre società, c’è anche la possibilità di rinegoziare la scadenza del prestito. Chiaramente con l’applicazione di un tasso ... Leggi tutta la notizia su inter-news (Di venerdì 16 febbraio 2024) Stevennon pensa all’addio e punta are ladeldi, ma con interessi più elevati. Questo grazie ai nuovi introiti previsti perdopo gli obiettivi raggiunti la passata stagione (e quelli da raggiungere in quella attuale). La notizia riportata da Tuttosport.– Ladelda parte diè fissata per il 20 maggio e oltre le ipotesi che portano all’addio di Suning col passaggio delle quote alla società statunitense che cederebbe poi il club ad altre società, c’è anche la possibilità dire ladel. Chiaramente con l’applicazione di un tasso ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza