Zelensky sostituisce il comandante dell’esercito Zaluzhny | una scelta rischiosa per il presidente

delle forze di terra Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ucraino Volodymyr Zelensky ha nominato come nuovo comandante delle ora sostituisce Oleksandr Syrskyi, nominato comandante in capo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) di Roberto Iannuzzi * La decisione delucraino Volodymyrdi sostituire il, generale Valery, non è stata accolta favorevolmente da gran parte della stampa e dei think tank occidentali che finora lo avevano sostenuto. L’Economist ha scritto cherischia di aver fatto lasbagliata. Il Times di Londra ha riferito che i soldati ucraini sarebbero furiosi per il passo compiuto dal. Secondo l’Atlantic Council, uno dei think tank Usa che più hanno sponsorizzato l’impegno americano al fianco di Kiev, la decisione diè giunta in un momento particolarmente inappropriato, vista l’offensiva russa in corso su più fronti. E in futuro il...