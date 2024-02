YUKI ISHIKAWA LASCIA MILANO?

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Pubblicato il 16 Febbraio, 2024 Il popolo milanese sta tremando dopo questi forti rumors che giorno dopo giorno iniziano ad essere sempre più insistenti.potrebbe perdere uno dei suoi terminali offensivi più forti, pare che lo stessosia fortemente corteggiato da Perugia, lo stesso, infatti, pare che debba sostituire proprio Wilfredo Leon (in partenza proprio da Perugia) Riusciràa battere la concorrenza confermandoin squadra (?)

Turno infrasettimanale per la Superlega: si gioca l'8a di ritorno: Alle 20.30, in contemporanea, le sei partite del massimo campionato. Fra le sfide più attese il big match Trento-Civitanova, il derby Milano-Monza e la sfida tra la lanciatissima Verona e Piacenza ...

A San Valentino tutti in campo per l'8a di ritorno: Domani alle 20.30 il turno infrasettimanale di campionato. Fra i match in programma spiccano la classica Trento-Civitanova, il derby lombardo Milano-Monza e la sfida fra la lanciatissima Verona e Piac ...

Volley Superlega, mercato in fermento: rivoluzioni a Piacenza e Civitanova. Perugia attende Ishikawa, Monza "saccheggiata": Il primo della lista, per motivi tanto tecnici quanto di puro marketing, mira nella direzione di Yuki Ishikawa, che Milano vorrebbe trattenere, ma sul quale c’è una lunga scia di pretendenti (squadre ...